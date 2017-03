Aubameyang met drie doelpunten held van Dortmund: 4-0

Door: Maarten Vanbergen

Dortmund heeft het 1-0 verlies uit de heenwedstrijd makkelijk omgebogen. Het won met 4-0 dankzij een hattrick van Aubameyang en eentje van Pulisic. Al na vier minuten was alle te herdoen na een vroege goal. Op het uur gingen de boeken toe voor de bezoekers toen er twee doelpunten op drie minuten vielen. In het slot scoorde Aubameyang nog zijn derde van de avond.

Dortmund wist waar het aan toe was en ook de fans lieten dat merken met een duidelijke tifo. Het moest meteen aan de slag en daar had vooral Aubameyangnaar geluisterd. Na in de heenmatch kansen te verkwisten, was de eerste poging meteen raak. Pulisic kon een hoekschop van Dembélé verlengen naar de tweede paal waar Aubameyang kon binnenknikken na amper vier minuten spelen.



Dortmund bleef gevaarlijk op de tegenaanval en via enkele hoekschoppen, maar had vooral het balbezit. Het hoge tempo was onmogelijk vol te houden en na een dikke twintig minuten slaagde Benfica erin in de wedstrijd te komen. Bürki kon de kopbal van Castro makkelijk stoppen. De duels werden feller en het spel minder goed. Kansen kwamen er niet meer, maar er vielen wel drie gele kaarten in het slot van de eerste helft.