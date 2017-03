Mertens dreef zelfs Cristiano tot wanhoop: "We kunnen gewoon niet verdedigen"

Door: redactie

8/03/17 - 18u07

Pepe en Casemiro luisterden met speciale aandacht naar de boodschap van hun ploegmaat. © kos.

video

Real Madrid knokte zich gisteren voorbij Napoli naar de kwartfinales van de Champions League. Real won met 1-3 in San Paolo, maar bij rust stonden de Madrilenen wel 1-0 in het krijt na een doelpunt van Dries Mertens. Cristiano Ronaldo kon dat maar moeilijk pruimen en de Portugese superster deelde andermaal een sneer uit aan zijn ploegmaats. "We weten gewoon niet hoe we moeten verdedigen", snauwde 'CR7' - die niet leek te beseffen dat er een camera achter hem aan het filmen was - onder anderen Casemiro en Pepe toe.



Onder impuls van verdediger Sergio Ramos - andermaal twee keer trefzeker - boog Real de situatie in de tweede helft echter nog om tot 1-3. En dat zorgde duidelijk ook voor een betere gemoedstoestand bij Ronaldo. De Portugees ging na de partij immers met plezier op de foto met de kinderen van Napoli-aanvoerder Marek Hamsik (zie foto onder).