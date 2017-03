Vanden Borre als ware held onthaald in Lubumbashi

Door: redactie

8/03/17 - 15u12

© Kos.

video

Gisteren zag u al hoe Anthony Vanden Borre onder massale belangstelling Zaventem verliet voor zijn avontuur bij TP Mazembe, vandaag blijkt dat de belangstelling in Congo nog véél massaler was voor de gewezen rechtsachter van de Rode Duivels. Na een vliegreis van zowat 18 uur (inclusief tussenstop in Ethiopië) kwam de 29-jarige Vanden Borre rond de middag aan in Lubumbashi en daar stonden hem dus onderstaande taferelen te wachten. Met naar schatting 30.000 waren ze, de fans die onze landgenoot een warm onthaal bezorgden. 'VdB' zelf liet zich de aandacht welgevallen: met een shirt van zijn nieuw team nam hij plaats in een cabrio en legde hij alles vast met z'n smartphone.