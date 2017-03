Zien we deze gewezen flankaanvaller van Standard straks terug in de Premier League?

Lander Verhoeven

8/03/17 - 12u43

Anthony Knockaert (rechts) © photo news.

Knockaert maakt momenteel het mooie weer bij de Engelse tweedeklasser Brighton and Hove Albion. Zo had hij gisteren een groot aandeel in de 0-2 zege tegen Rotherham United. De rechtsbuiten zorgde in de tweede helft voor het openingsdoelpunt tegen de rode lantaarn. Met deze drie punten blijven ze in het zog van leider Newcastle United.