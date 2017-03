Mourinho ergert zich: "Ik kan niet geloven dat we op dat 'veld' moeten spelen"

Egon Van Nijverseel

8/03/17

Manchester United trekt donderdag naar Rostov voor de heenronde van de zestiende finales van de Europa League. Het veld waar ze op moeten spelen ligt er jammer genoeg allesbehalve goed bij.

José Mourinho, de trainer van Manchester United heeft zo zijn eigen mening over de staat van het veld in Rostov. Tijdens zijn persconferentie was hij niet mals. "Ik kan niet geloven dat we op dat 'veld' moeten spelen, als je het al een veld kan noemen", aldus Mourinho. "Ik heb ook geen enkel idee welk team ik moet opstellen, echt waar. Wat ik nu vooral moet doen is goed nadenken, want ik had iets bespeelbaarder verwacht. Vorig jaar troffen we in China een vergelijkbaar veld aan en hebben we beslist om niet te spelen. Die optie hebben we deze keer denk ik niet."