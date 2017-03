Hoe Dries Mertens gisteren met goal van de hoop dubbele portie Belgische voetbalgeschiedenis schreef

Door: Glenn Bogaert

video Eén doelpuntje had Napoli nodig om er weer volop in te geloven. Om die heksenketel van een San Paolo op spreekwoordelijke wijze als de nabijgelegen Vesuvius te doen uitbarsten. Uitgerekend Dries Mertens wakkerde met één strak schot in de verste benedenhoek de hoop van van de vurige 'Azzurri' weer aan. Helaas voor Napoli en 'Driesje' werd het vroege vreugdevuur na rust vakkundig geblust door een uit zijn winterslaapje ontwaakt Real Madrid. Het neemt niet weg dat onze Rode Duivel van 29 gisteravond geschiedenis schreef. Twee keer zelfs. Of drie keer? Leest u zelf maar even aandachtig mee...

In eerste instantie overvleugelde de flankaanvaller uit de jeugdopleiding van het toenmalige Stade Leuven en Anderlecht met zijn vijfde treffer in deze CL-campagne ene Wesley Sonck. Die legde er in de jaargang 2003-2004 vier in het mandje voor de Nederlandse topclub Ajax. Dat is al één mooie statistiek waarmee de winger/valse 9 van Napoli kan uitpakken, maar er is nog véél meer. Historisch veel meer zelfs...



Nooit meer Belgische goals

Mertens zorgde met zijn 1-0 tegen het Real van Bale, Benzema en Cristiano Ronaldo immers voor het dertiende Belgische doelpunt in de Champions League 2016-2017. Een record want vorig jaar klokten we af op 12, toen ook al een straffe toer van onze landgenoten actief op het hoogste Europese toneel. Naast onze topschutter Dries Mertens (5) scoorden ook Yannick Carrasco (2), Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Vadis Odjidja en Jelle Vossen.



Nummertje 100 een feit

Last but not least was de treffer van de hoop van Dries Mertens gisteren de 100ste Belgische goal uit de roemrijke geschiedenis van de Champions League. Wij hebben de mooie lijst alvast even opgesnord en delen die natuurlijk graag met u (zie tabel hieronder!). Wesley Sonck is alvast onze strafste van in totaal 54 Belgische schutters op het kampioenenbal. De 38-jarige Ninovieter scoorde vijf goals voor Ajax en maakte er twee in het shirt van RC Genk. Een kransje van drie doet het met vijf stuks: Eden Hazard, Dries Mertens en Daniel Van Buyten. De kans lijkt alvast niet gering dat Sonck straks van de troon gestoten wordt door Hazard (26) of Mertens (29) himself. Beide Rode Duivels hebben gezien hun leeftijd nog wel wat mooie jaren voor de boeg. Ook Yannick Carrasco en Kevin De Bruyne liggen op de loer en kunnen de komende jaren een gooi doen naar plek 1. Hiernaast trakteren we u trouwens graag op nog enkele spraakmakende statistieken die de prestatie(s) van Mertens alleen nog maar straffer maken.