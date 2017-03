Egon Van Nijverseel

8/03/17 - 11u10 Bron: The Independent

© kos.

Eden Hazard uitte na de overwinning tegen West Ham nog maar eens zijn lof over teamgenoot N'Golo Kante. Kante lag aan de basis van Hazards openingsgoal bij de 1-2 overwinning van 'The Blues'.

De 25-jarige Kante liet in de wedstrijd tegen West Ham een sterke indruk achter met zijn onvermoeibare energie en snelle omschakelingen. Zijn fantastische vorm bezorgde hem al lof van overal ter wereld en nu doet ook teamgenoot Eden Hazard een duit in het zakje. "Eigenlijk moet ik niet over N'Golo praten, iedereen kent hem. Hij is overal", vertelt de Belg aan Chelsea TV. "Op het veld denk ik soms dat ik hem twee keer zie. Een op de linkerkant en een op de rechterkant. Soms denk ik dat ik met een tweeling op het veld sta! Hij is echt een fantastische speler die het team goed helpt en daarom zijn we blij dat hij bij ons speelt."