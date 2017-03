Dortmund-spelers krijgen 'Knall-Prämie' als ze zich plaatsen tegen Benfica

Tomas Taecke

8/03/17 - 10u52

100.000 euro. Dat is de beloning die elke speler van Borussia Dortmund vanavond kan opstrijken als de 1-0-achterstand tegen Benfica wordt opgehaald. Dortmund verzamelde dit seizoen al 26 miljoen euro in de Champions League en kan daar vanavond nog eens 6,5 miljoen bijdoen als het zich voor het eerst sinds 2014 nog eens kwalificeert voor de kwartfinales.



Qua motivatie kan de 'Knall-Prämie' tellen, al zal Borussia beter bij schot moeten zijn dan in de heenwedstrijd. Een onmondig BVB verloor in Lissabon met 1-0 nadat de ene grote kans na de andere gemist werd - topschutter Pierre-Emerick Aubameyang deed dat zelfs vanop de stip. De Bundesligaclub is sinds die nederlaag wel op dreef, met 12 goals in drie matchen tegen Wolfsburg (3-0), Freiburg (0-3) en Leverkusen (6-2).