Nieuwe coach belooft Koen Casteels eerlijke kans, maar kent andere Belg bij Wolfsburg niet: "Nog nooit van gehoord"

Door: Mathieu Goedefroy

8/03/17 - 10u10

© Photo News.

Andries Jonker staat nog maar 7 dagen aan het roer van Wolfsburg, maar de Nederlander heeft nu al een duidelijke visie uitgezet. "Ik wil een goed voetballende ploeg", aldus de voormalige assistent van Louis van Gaal. "Of het voor Casteels moeilijk wordt om Benaglio uit doel te spelen? Waarom zou dat zo zijn? Als Koen op training toont dat hij beter is, dan zal hij spelen. Ik zag hem trouwens afgelopen weekend een prima wedstrijd spelen op Mainz. Hij kreeg veel te veel terugspeelballen, maar daar is hij goed mee omgegaan. Zijn tweevoetigheid past in mijn voetbalfilosofie. Bovendien heeft hij ons van een nederlaag gered." Maar dat Casteels ook komende zaterdag tegen RB Leipzig in doel zal staan, wil Jonker niet gezegd hebben. "Ik kan alleen maar zeggen dat Benaglio nog steeds niet voluit kan gaan op training." Na het gesprek trakteerde Jonker ons nog op een aardige anekdote. "Ik heb vijf jaar in België gewoond, toen ik tussen 2004 en 2009 coach was van MVV en Willem II", aldus de Nederlander. "Leuk land!"

Nog een Belg? Tiens...

© afp.

Azzawie? We vroegen coach Jonker in de marge van het Casteels-interview nog even naar zijn mening over Ismail Azzaoui, die tweede Belg in de eerste ploeg van Wolfsburg. "Die naam die u nu zegt, daar heb ik nog nooit van gehoord", aldus Jonker. Azzaoui is nochtans volwaardig lid van de eerste ploeg en heet een groot talent te zijn. Hoewel onze landgenoot - een 18-jarige linkerflankspeler - momenteel in België revalideert van een zware knieblessure, speelde hij eerder dit seizoen wel twee Bundesligawedstrijden onder coach Hecking. "Ik ken die jongen niet. Dit is het eerste wat ik ervan hoor. Op training was hij deze week zeker niet. Ik zal me eens informeren." Goed idee.