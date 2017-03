Shakespeare mag seizoen rondmaken bij Leicester

Tomas Taecke

8/03/17 - 09u39

© afp.

Goed nieuws voor Craig Shakespeare, de 53-jarige ex-assistent van Claudio Ranieri die sinds het ontslag van de Italiaan op 23 februari de touwtjes in handen heeft bij Leicester City. De interim-manager mag het seizoen rondmaken als hoofdtrainer van The Foxes en ziet daarmee zijn wens in vervulling gaan.