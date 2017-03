Braziliaanse Chapecoense triomfeert in eerste internationale pot sinds tragische vliegtuigcrash

Bewerkt door: Glenn Bogaert

video Het Braziliaanse Chapecoense heeft zijn eerste internationale wedstrijd afgewerkt sinds de vliegtuigcrash van afgelopen november, waarbij de club 19 spelers verloor. In de Copa Libertadores won het met 1-2 op bezoek bij het Venezolaanse Zulia.

Chapecoense trad voor het eerst aan in het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Dankzij doelpunten van Reinaldo (9.) en Luiz Antonio (69.) trok de Braziliaanse club aan het langste eind. Zulia scoorde tegen in de 78e minuut.



Hulde

De 36.000 aanwezige supporters brachten op het einde van wedstrijd hulde aan het winnende team, iets meer dan drie maanden na de vliegtuigcrash. Bij de ramp nabij de Colombiaanse stad Medellín kwamen op 28 november 71 mensen om het leven, onder wie 19 voetballers en de coach van Chapecoense. Zes personen overleefden de crash.



Colombia

De Braziliaanse club was onderweg naar Colombia waar het in de finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League, tegen Atlético Nacional zou voetballen.