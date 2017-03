Juventus-voorzitter ontkent banden met maffia

Door: redactie

Andrea Agnelli, de voorzitter van Juventus, ontkende vandaag op Twitter de beschuldigingen dat hij contacten heeft met supporters, die gelinkt worden aan de maffia. De maffia zou in Turijn de ticketverkoop en de toegang tot het Juventus Stadium regelen.

De tweet van Agnelli kwam kort nadat Giuseppe Pecoraro, de officier van justitie van de Italiaanse voetbalbond (FIGC), aankondigde dat de voorzitter van de Italiaanse kampioen, samen met drie andere clubofficials, ervan verdacht wordt te hebben onderhandeld met personen uit de maffiaclan over de verdeling van abonnementen.



Die maffiaclan zou tickets uitdelen aan fans die de orde willen verstoren met beledigende gezangen of geweld.



Het onderzoek van de Italiaanse voetbalbond startte al in augustus 2016.