Heel wat belangstelling op Brussels Airport voor vertrek Vanden Borre richting Congo

7/03/17 - 18u50

© Screenshot.

video

Vijf dagen nadat hij zijn transfer naar TP Mazembe wereldkundig maakte, is Anthony Vanden Borre ook daadwerkelijk richting Congo vertrokken. En de belangstelling was groot op de luchthaven van Zaventem, zo leert ons onderstaand beeldmateriaal. De rechtsachter werd begeleid door enkele medewerkers van zijn nieuw team, poseerde ook met een vlag van Mazembe én hij had ook tijd voor een selfie met onze Videoman. Die is mee op de vlieger gestapt met de gewezen Rode Duivel en zal diens verrichtingen er de komende dagen vanop de voet volgen.