Luis Enrique en 'Barça' geloven in het 'Mirakel van Camp Nou': "Hebben niks te verliezen en alles te winnen"

Door: Glenn Bogaert

7/03/17 - 15u15

© afp.

Een 4-0 ophalen in de Champions League tegen PSG? Het zou bijzonder straf zijn, maar als één ploeg het kan dan wel FC Barcelona. Camp Nou maakt zich dan ook op voor wat een mythische voetbalavond moet worden. Thomas Meunier en zijn ploegmaats zijn bij dezen gewaarschuwd. Trainer Luis Enrique gelooft immers in een mirakel.

¿¿ @LUISENRIQUE21 : "We're in good form. We have to be optimistic, and we are." ¿¿ https://t.co/Y6J4Z4HqiZ #FCBlive #UCL pic.twitter.com/sJNp1wGG5r

In de Spaanse pers heeft men het over 'La Remontada' of de ommekeer. Er zal echter een grootse Lionel Messi, een toverende Neymar en een dodelijke Luis Suárez nodig zijn om het wonder te doen geschieden. De recente resultaten zorgen evenwel voor hoop: 5-0 tegen Celta de Vigo en 6-1 tegen Sporting Gijón. Trainer Luis Enrique gelooft dat hét kan: "Morgen moeten we in de eerste plaats loyaal zijn aan onze huisstijl. Ondanks die 4-0 zijn we nog altijd maar halfweg in deze 1/8ste finale. In 95 minuten kan er heel veel gebeuren en hopelijk zijn het voor ons alleen maar positieve dingen. We zullen een pak zaken goed moeten doen, zowel in offensief als defensief opzicht. En dat is niet vanzelfsprekend tegen een taaie opponent als PSG."

Stijgend spelniveau

De Spaanse coach die straks afscheid neemt van zijn grote liefde heeft alvast redenen om te geloven dat Barcelona zich kan plaatsen voor de kwartfinale: "Er is veel gebeurd tussen de heenmatch en de terugmatch, wat natuurlijk ook geen verrassing is gezien ons drukke programma. We spelen intussen een stuk beter en dus moeten we optimistisch zijn. We moeten heel goed weten wat we gaan doen, hoe we het gaan aanpakken. We moeten natuurlijk vooral veel doelpunten maken, wat we al zo vaak gedaan hebben. Maar we moeten ook nuchter blijven: we hebben niks te verliezen en alles te winnen. Op het einde van de avond zal het scorebord ons vertellen of we het verdienen van door te stoten of niet. In ieder geval is onze voorbereiding op de match niet anders dan anders."



Snelkookpan

De tegenstander doen twijfelen, lijkt alvast een belangrijk facet morgenavond: "Wanneer je dichter bij het rechtzetten van de scheve situatie komt, krijg je een mentale boost en geraakt jouw opponent op zijn beurt ontmoedigd. Camp Nou moet morgenavond dan ook een snelkookpan zijn. Klaar om te ontploffen vanaf het eerste fluitsignaal."