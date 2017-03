Het bizarre parcours van Liverpool: vaak wervelend tegen de topclubs, geregeld met de billen bloot tegen de 'kleintjes'

Door: redactie

In 'Extra Time' door voetbalcommentator- en analist Filip Joos al meermaals geduid als zijn zogenaamde 'abonnementsploeg' van dit seizoen en daar is natuurlijk een goede reden voor. O ja, voor alle duidelijkheid: we hebben het over Liverpool. Ongetwijfeld een van de meest spectaculaire teams in Europa en al zeker in Engeland, maar dan vooral tegen de topteams. Geef 'The Reds' een klepper en ze wervelen, maar zet hen tegenover een modale middenmoter of degradatieploeg en het loopt al te vaak mis. Of hoe onwaarschijnlijk bizar het parcours van een dermate attractieve ploeg kan zijn.