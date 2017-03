'Lord' Bendtner tekent voor drie jaar bij Rosenborg

Door: redactie

De Deense spits Nicklas Bendtner laat Engeland weer achter zich en gaat spelen voor Rosenborg BK. De 29-jarige Bendtner ondertekende een contract voor drie jaar bij de recordkampioen van Noorwegen.

De Deen komt over van Nottingham Forest, waar hij dit seizoen slechts twee doelpunten maakte in het Championship, het tweede niveau in Engeland.



Bendtner speelde eerder jarenlang voor Arsenal. De Deen gold als een groot talent, maar wist de hoge verwachtingen nooit helemaal waar te maken. De eigenzinnige spits trok de afgelopen jaren vooral de aandacht met fratsen buiten de lijnen. Avontuurtjes bij Juventus en VfL Wolfsburg bleken weinig succesvol. Nu gaat Bendtner het proberen in Noorwegen.



"Ik kan één ding beloven: ik ben nog steeds heel hongerig en ga proberen zo veel mogelijk doelpunten te maken", zei de spits.