Olympiakos zet coach Paulo Bento aan de deur

Olympiakos Piraeus heeft coach Paulo Bento verrassend ontslagen. Hoewel het nog steeds koploper is in de Griekse competitie, leed Olympiakos in de afgelopen weken drie nederlagen op rij. Reden voor de club om niet met Bento verder te gaan. De 47-jarige Portugees was sinds augustus vorig jaar aan de slag bij de Griekse topclub. Olympiakos heeft in het klassement een voorsprong van zes punten op de nummer twee Panionios.



Bento is al de tweede trainer die dit seizoen ontslagen wordt bij Olympiakos. De Spanjaard Victor Sanchez was nog geen twee maanden in dienst toen hij na de verrassende uitschakeling in de Champions League door het Israëlische Hapoel Beër-Sheva zijn boeltje mocht pakken. Beloftentrainer Vasilis Vouzas neemt het voorlopig over van Bento.