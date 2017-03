Amerikaanse voetbalbond verplicht zijn spelers recht te staan voor het volkslied

Marie Rutsaert

6/03/17 - 18u10 Bron: Deadspin

Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe © ap.

U.S. Soccer, de Amerikaanse voetbalbond, heeft een nieuwe regel ingevoerd waarmee het spelers verplicht recht te staan voor het Amerikaanse volkslied. Afgelopen herfst werd het Amerikaanse sportlandschap gedomineerd door atleten die politiegeweld veroordeelden door te knielen tijdens de uitvoering van 'The Star-Spangled Banner'.

Het was American Football-speler Colin Kaepernick die de acties begon. Verschillende atleten van scholieren tot wereldkampioenen volgden zijn voorbeeld. Een van hen was voetbalspeelster Megan Rapinoe. Zij behaalde met de Amerikaanse ploeg olympisch goud en de wereldtitel. Nadat zij in september knielde tijdens het volkslied, werd ze al berispt door U.S. Soccer.



Nu wordt de bond dus ook de eerste grote Amerikaanse sportorganisatie die de spelers verplicht om recht te staan. Een strafmaat bij inbreuk is niet vastgelegd en "wordt zaak per zaak bekeken." De spelersbond liet al weten dat het tegen de nieuwe regel zal strijden.