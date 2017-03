Wie van deze spelers vond jij afgelopen weekend de beste Belg in het buitenland?

© Photonews/Reuters/Getty.

video Dankzij onze samenwerking met Eleven Sports brengen we een overzicht van de strafste prestaties van Belgische spelers het afgelopen weekend in matchen van onder meer de Serie A, Ligue 1 en Primera Division. In de 'Go Belgium' van deze week op Eleven Sports vallen vooral de goals van Dries Mertens (en zijn viering ervan) op. Voor de duidelijkheid: in onderstaand overzicht komen enkel spelers uit matchen die op Eleven Sports werden uitgezonden (zie video hieronder).

Over naar Spanje en La Liga. Yannick Carrasco begon verrassend op rechts, maar speelde een onopvallende partij tegen Valencia. Een kwartier voor tijd werd onze landgenoot naar de kant gehaald. Atlético Madrid haalde het wel makkelijk met 3-0. De ingevallen Zakaria Bakkali kon de eer van Valencia niet redden.



Théo Bongonda kreeg met Celta de Vigo een forfaitnederlaag aangesmeerd in Camp Nou. Vroeg in de tweede helft werd de ex-speler van Zulte Waregem gewisseld.



De geblesseerde Davy Roef zat bij Deportivo La Coruna niet in de kern. De huurling van Anderlecht is geblesseerd aan de enkel. Yannick Carrasco. © reuters.