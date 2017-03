'Nieuwe Henry' Mbappé gidst Monaco naar klinkende zege tegen het Nantes van Gillet

Door: redactie

5/03/17 - 23u56

© photo news.

Monaco heeft zijn status als titelkandidaat in Frankrijk kracht bijgezet. De Monegasken klopten Nantes op de 28e speeldag in de Ligue 1 met 4-0. Guillaume Gillet speelde de hele partij op het middenveld van Nantes.

Via goals van Mbappé (4.), Germain (43.) en opnieuw Mbappé (45.+1) had Monaco Nantes al voor de pauze tegen het canvas gemept. In de tweede helft diepte Fabinho (59., op penalty) de score uit tot 4-0.



In de stand is Monaco alleen leider met 65 punten. Eerste achtervolgers Paris Saint-Germain, dat zaterdag een penaltydoelpunt van Cavani nodig had om Nancy te kloppen (1-0), en Nice dat met dezelfde score won bij staartploeg Dijon, tellen drie punten minder. Nantes blijft twaalfde met 34 punten.