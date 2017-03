Met dit klassegebaar werkt 'King Kev' De Bruyne zich nog wat meer in de harten van de City-fans

Door: redactie

5/03/17 - 21u03

De Bruyne zocht niet meteen de kleedkamer op. © kos.

Kevin De Bruyne kon vanmiddag geen hoofdrol opeisen bij Manchester City, dat met 0-2 won op het veld van staartploeg Sunderland. Toen De Bruyne na 78 minuten mocht invallen, hadden Agüero en Sané de eindscore al op het scorebord gezet, maar toch kon de Rode Duivel zich (na de match) nog wat meer in de harten van de City-fans werken.



In tegenstelling tot zijn ploegmaats zocht 'KDB' niet meteen de kleedkamers op na de partij. De 25-jarige middenvelder trok naar de tribune, waar hij zijn truitje schonk aan een fan in een rolstoel. De Bruyne zette ook nog handtekening op het shirt en hij deelde ook enkele handshakes uit. Dat pakte de Rode Duivel toch ooit anders aan...