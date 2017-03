Dortmund kan vier weken niet op Marco Reus rekenen

Door: redactie

5/03/17 - 17u37

© photo news.

Marco Reus is vier weken buiten strijd met een spierblessure. Dat heeft zijn club Borussia Dortmund bekendgemaakt. Reus zal dus een kruis moeten maken over de terugmatch van de achtste finales van de Champions League tegen Benfica van komende woensdag.

Reus liep de blessure zaterdag op, in de met 6-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen Bayer Leverkusen.



De blessure van Reus is een zware dobber voor Dortmund. Borussia, momenteel derde in de Bundesliga op dertien punten van leider Bayern München en zes van het nummer twee Leipzig, zal dus zonder zijn 27-jarige aanvaller moeten proberen om de kloof te verkleinen. Ook in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Benfica kan Dortmund niet rekenen op Reus. De Duitsers moeten komende woensdag tegen de Portugese club een 1-0 achterstand ophalen.



Reus heeft in zijn carrière wel meer af te rekenen met blessures. Zo miste de Duitse international ook al het WK 2014 en het EK 2016 omdat hij niet fit was.