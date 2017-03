Man City met luxe-invaller De Bruyne slecht kwartiertje op het veld heeft één helft handen vol met Sunderland

Door: Glenn Bogaert

Een 'walk in the park' werd het niet tegen rode lantaarn Sunderland, maar Manchester City heeft desalniettemin gedaan wat het moest doen: winnen. Met 0-2 dankzij goals van de immer onvermijdelijke Sergio Agüero en de jonge lieveling Leroy Sané. En Kevin De Bruyne dan? Die begon op de bank en mocht slechts een kwartiertje voor tijd uit zijn trainingspak springen, tot groot jolijt van de meegereisde City-fans. De belangrijke driepunter zet 'The Citizens' weer op de derde plaats met 55 punten. Dat zijn er drie meer dan Liverpool en eentje minder dan Tottenham. De strijd in de rug van leider Chelsea blijft op die manier bijzonder spannend. En 'KDB' en co hebben nog een inhaalmatch.

Aan een match beginnen zonder maestro Kevin De Bruyne, zou je dat wel doen beste meneer Guardiola? De tegenstander luisterde natuurlijk 'maar' naar de naam Sunderland en die bengelen troosteloos op een laatste plaats met amper 19 punten. En toch bleken 'The Black Cats' in het Stadium of Light geen hapklare brok. De ploeg van onze landgenoot Adnan Januzaj speelde vrank en vrij en kreeg in de eerste helft zowaar zelfs de beste kansen. Onder impuls van de jonge Belg, die na 18 minuten bijvoorbeeld uitpakte met een heerlijke dribbelactie, had het zelfs 1-0 kunnen en moeten staan. 'Good old' Jermain Defoe mikte twee minuten na het tovertrucje van Januzaj vol op de paal.



Tien minuten voor rust mocht ook Billy Jones zijn kans gaan op een corner, maar Willy Caballero stond pal. Pas drie minuten voor een kwartiertje theetijd schoot Man City een eerste keer écht wakker en het was meteen prijs: leuke actie van Sterling en aan de eerste paal stond Sergio Agüero klaar om de 0-1 in één tijd in doel te tikken. Op een diefje, maar hij telde wel. Erg zuur voor een dapper Sunderland. Gelukkig was er nog hoop in die tweede helft want één goaltje ophalen, dat moest toch kunnen. Een kwartier bleef het kaarsje branden en toen kwam Leroy Sané het na een perfecte pass van David Silva via de binnenkant van de verste paal uitblazen. Maar wat als de Zweed Larsson een minuutje later voor de 1-2 van de hoop had getekend? Caballero hield de poging vanuit een scherpe hoek uit zijn kooi.



Twintig minuten voor tijd kreeg ook Januzaj een kans om te scoren, maar zijn kopspel is nu eenmaal niet geweldig. 'The Citizens' konden de match uiteindelijk rustig en makkelijk uitspelen en een klein kwartier voor tijd mocht ook luxe-invaller De Bruyne nog komen meespelen. Luid toegejuicht en bezongen door het meegereisde blauwe legioen uit Manchester kwam KDB' stofzuiger Yaya Touré aflossen. Aan de overkant mocht Adnan Januzaj acht minuten voor tijd gaan rusten. Verdienstelijke match toch wel van de 22-jarige spelmaker. Wat in de slotfase nog restte was een afgekeurde goal van Defoe wegens buitenspel, een stevige pegel van De Bruyne die maar net over en naast zoefde en thuisdoelman Pickford die Agüero met een mooie parade van zijn tweede treffer hield.