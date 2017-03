"Positie Leverkusen-coach Schmidt wankelt na 6-2 nederlaag tegen Dortmund"

Door: redactie

5/03/17 - 13u35

Volgens diverse Duitse media zijn de dagen van trainer Roger Schmidt bij Bayer Leverkusen geteld. Er zou vanochtend crisisoverleg zijn geweest bij de club, die gisteren een zware nederlaag (6-2) leed bij Borussia Dortmund.



Dat was al de vijfde nederlaag in de laatste zeven duels in de competitie en Champions League samen. Leverkusen presteerde in veertien jaar niet meer zo zwak. De gesprekken zouden nog niet tot een beslissing hebben geleid. Schmidt leidde vandaag gewoon de training van de spelers die gisteren niet in actie kwamen.