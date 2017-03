Hugo Broos: "Anderlecht liet mij doodbloeden. Toen ik hen nodig had, lieten zij mij vallen"

Door: redactie

Hugo Broos won vorige maand als eerste Belgische trainer in de geschiedenis de Africa Cup. Met Kameroen werd in de finale Egypte met 2-1 verslagen. In een recent verleden was Broos nog coach van Anderlecht (2002-2005), waar hij na een moeilijke periode voor het eerst in zijn carrière ontslagen werd. "Ik ben sinds mijn ontslag nooit meer een wedstrijd gaan zien van Anderlecht. Ik kan het niet", zegt Broos in een openhartig interview met De Zondag.

Als speler maakte Broos jarenlang het mooie weer bij Anderlecht waarna hij na 13 seizoenen de overstap maakte naar rivaal Club Brugge. "Voor mij lag dat niet gevoelig. En ook niet voor de supporters, denk ik. Ik was geen vedette op Anderlecht, hé. In het bestuur van Club zaten wel mensen die mij nooit als een echte Bruggeling hebben aanvaard. Burgemeester Van Maele bijvoorbeeld. Ik heb het aan hem te 'danken' dat ik later geen technisch directeur ben geworden. Hij bleef mij zien als die mauve."



Na zijn actieve loopbaan als speler begon hij zijn trainerscarrière bij RWDM. Na een passage bij blauw-zwart en Moeskroen kwam Broos in 2002 terecht bij zijn oude liefde Anderlecht. In het seizoen 2003/2004 loodste hij paars-wit naar de titel, maar één jaar later was het verhaal alweer ten einde. Na een dramatische Champions League-campagne en een wisselvallige competitiestart werd de Leuvenaar op 6 februari 2005 voor het eerst in zijn carrière ontslagen. "Dat was zuur. Ik voelde mij echt in de steek gelaten door het bestuur. Zij hebben mij laten doodbloeden. Als ik dan zie hoe ze later, en terecht, Vercauteren en Jacobs wél gesteund hebben, dat doet pijn. Op het einde was ik de schuldige van alles wat fout liep. Ook voor de pers trouwens. Toen Kompany eens te laat kwam op een interview, was ik de boeman. Dat voelt wrang aan. Nog altijd. Ik zeg dat eerlijk." Lees ook Broos kandidaat-bondscoach bij Zuid-Afrika (en dat zorgt voor heibel in Kameroen)

