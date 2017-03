Cavani bezorgt PSG kleine zege, Meunier blijft op bank

Door: redactie

4/03/17 - 21u40 Bron: ANP

© photo news.

Edinson Cavani heeft PSG aan een kleine zege tegen Nancy geholpen. De Uruguayaanse spits zette in de 80ste minuut een strafschop om. Thomas Meunier bleef de hele wedstrijd op de bank bij de Parijzenaars. Door de overwinning komt PSG in het klassement op gelijke hoogte met AS Monaco. De koploper in de Ligue 1 komt zondag nog in actie tegen Nantes.



PSG beleefde zo een gewenste voorbereiding op de return van woensdag tegen FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League. De Franse kampioen verdedigt een 4-0 voorsprong in Camp Nou.