"Als ik iemand in mijn handen had gekregen dan zat ik een nacht in de cel"

Egon Van Nijverseel

4/03/17



West Brom-verdediger Chris Brunt kreeg tijdens de wedstrijd tegen Reading een muntstuk in zijn gezicht geworpen. Hij vertelt dat hij heel blij is dat hij de supporter die dit deed niet heeft gevonden.

De Noord-Ierse international hield aan het incident enkel een sneetje in het aangezicht over. Brunt geeft toe dat hij opgelucht is dat de stewards hem tegenhielden, want hij weet niet wat hij anders zou gedaan hebben met de schuldige supporter.



"We speelden geen goede wedstrijd en verdienden de uitschakeling, maar toch moeten we altijd de fans bedanken," vertelt Brunt. "Of ze nu blij zijn of niet maakt niks uit, je moet respect tonen omdat ze komen kijken. Ik herinner me nog dat er enkele kinderen op de eerste rij zaten en ik wilde hen mijn truitje geven, maar dat draaide anders uit. Ik was heel kwaad. Als ik iemand in mijn handen had gekregen, dan was het een ander verhaal geweest. Dan had ik waarschijnlijk een nachtje in de cel moeten doorbrengen."