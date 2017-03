Sensatie op Old Trafford: Zlatan ontsnapt aan rood en mist strafschop, United niet voorbij 10 man Bournemouth

Yari Pinnewaert

Manchester United één, Bournemouth één: dat is de slotsom na een knotsgek middagje Premier League-voetbal op Old Trafford. In een wedstrijd die bol stond van de incidenten kwam Manchester United verdiend op voorsprong via Rojo, maar King maakte die voorsprong al snel ongedaan vanop de stip. Voorts eiste vooral Zlatan Ibrahimovic een negatieve hoofdrol op: hij speelde ondermaats, ontsnapte aan rood en miste op de koop toe een strafschop.

Een ware stormloop was het, het eerste kwartier op een zonovergoten Old Trafford. Martial, Mata, Pogba maar vooral Rooney (die dus nog een keertje mocht starten) en Zlatan Ibrahimovic zorgden ervoor dat Bournemouth-goalie Boruc in een schiettent stond, maar het doelpunt bleef uit. Ofwel lag de Poolse sluitpost in de weg, ofwel verkwanselden de sterren van José Mourinho zelf vakkundig de bij wijlen érg goede mogelijkheden. Het was dan ook een beetje frappant dat Rojo, pas terug in de gratie van zijn Portugese coach, het eigenlijk slechte schot van Carrick in doel devieerde - toen waren we net geen 25 minuten ver. Het moet gezegd: Mourinho heeft terug goesting en strijdlust in het team gekregen, na enkele kwakkeljaren in het post-Sir Alex Ferguson-tijdperk.

Bizar slot eerste helft Maar hoe goed en hoe dominant United ook mag geweest zijn in die eerste helft, toch stond bij de rust 1-1 op het scorebord te blinken. Bij een zeldzame tegenprik werkte Jones (die ondanks alles met knikkende knieën stond te spelen) Pugh domweg tegen de grond en Joshua King -ooit een verleden bij de 'Mancunians'- joeg de bal staalhard voorbij De Gea. En eigenlijk moest de thuisploeg altijd met z'n tienen verder nadat Zlatan Ibrahimovic zich met de elleboog revancheerde op Tyrone Mings, die de Zweed eerder op schandalige wijze had aangetrapt. Scheidsrechter Friend bedacht de doelpuntenmachine echter met een laatste verwittiging en luttele tellen later kreeg bournemouth-middenvelder Surman wél z'n tweede geel. Bizar, bizar, bizar... Zlatan ligt tegen de mat, waarna Mings vol op het hoofd van de Zweed gaat staan... © Kos. ...maar 'poets is wederom poets' voor 'Ibra', die de verdediger bij een hoekschop trakteert op een elleboog. Beide acties bleven onbestrafd. © Kos.