Zien strafschoppenreeksen in het voetbal er straks uit zoals tie-breaks in tennis?

4/03/17 - 10u54 Bron: Telegraph, ESPN

Er ligt een revolutionair voorstel op tafel om strafschoppenreeksen in het voetbal drastisch te hervormen. Later dit jaar zullen er namelijk tests plaatsvinden waarbij team A de eerste elfmeter trapt, gevolgd door twee strafschoppen van team B - een systeem waarnaar wordt verwezen als de "ABBA"-sequentie. Een beetje zoals een tie-break in het tennis, zegt maar.

Strafschoppenreeksen in het voetbal die er zouden gaan uitzien zoals tie-breaks in het tennis: een goed idee?

Het voorstel werd gisteren ontvouwd op de jaarlijkse meeting van de International Football Association Board (IFAB) op Wembley en komt er naar aanleiding van een opvallende statistiek. "Het is cijfermatig bevestigd dat 60 procent van de teams die de eerste strafschop mag nemen, de penaltyreeks ook wint", zo stelt Stewart Regan, voorzitter van de Schotse voetbalbond en lid van die IFAB. "We geloven dat de "ABBA"-aanpak die statistische bias kan wegwerken en we gaan bekijken of er ook tests zullen plaatsvinden."



De IFAB, een instituut dat er vroeger om bekend stond nogal conservatief te zijn op het vlak van regels, staat er niet langer weigerachtig tegenover dat individuele landen hier en daar kleine aanpassingen aanbrengen aan de reglementen. In het panel worden de vier Britse naties vertegenwoordigd, net als vier FIFA-stemmers. Vooraleer een motie tot goedkeuring wordt toegekend, moeten zes leden instemmen met het voorstel.



