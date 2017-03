Leipzig dreigt Bayern uit het oog te verliezen

Door: redactie

3/03/17 - 22u37 Bron: ANP

Hinteregger scoorde de gelijkmaker voor Augsburg. © afp.

RB Leipzig lijkt de strijd om het kampioenschap in de Duitse voetbalcompetitie op te moeten geven. Tegen Augsburg kwam het elftal van trainer Ralph Hasenhüttl niet verder dan 2-2. Als Bayern morgen de uitwedstrijd tegen 1. FC Köln wint, loopt de voorsprong van de regerend kampioen op tot zeven punten.

Tot de winterstop kon Leipzig nog gelijke tred houden met Bayern, maar in het nieuwe jaar gaat het minder goed. In drie van de zeven duels na de winterstop verspeelde de vorig seizoen naar de Bundesliga gepromoveerde club punten.



Konstantinos Stafylidis opende in de negentiende minuut de score voor Augsburg. Leipzig nam de leiding over door treffers van Timo Werner (25e minuut) en Marvin Compper (52e minuut). De nummer twee uit Duitsland wist de voorsprong niet vast te houden. De gelijkmaker van Augsburg kwam na een uur spelen op naam van verdediger Martin Hinteregger.