Brighton breekt contract van Anthony Knockaert (ex-Standard) open

Anthony Knockaert heeft zijn contract bij Brighton & Hove Albion verlengd tot medio 2021. Dat bevestigde de nummer twee van het Engelse Championship vandaag.

De 25-jarige Knockaert verliet Standard in januari 2016 voor Brighton & Hove Albion, de club die ook Sébastien Poccognoli in zijn rangen heeft. De Belgische Fransman heeft met 11 doelpunten en 7 assists in 33 wedstrijden een groot aandeel in het sterke seizoen van de 'Seagulls'. De flankaanvaller lag nog onder contract tot 30 juni 2019.



Na 34 speeldagen staat de club van Chris Hughton met 71 punten op de tweede plaats, eerste achtervolger Huddersfield Town volgt al op zes eenheden. De top twee uit de Championship promoveert rechtstreeks naar de Premier League.