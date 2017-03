Fernando Torres mag ziekenhuis verlaten

Door: redactie

3/03/17 - 18u19 Bron: Belga

Fernando Torres kon alweer lachen toen hij het ziekenhuis verliet. © epa.

Primera Division Fernando Torres heeft vandaag het ziekenhuis verlaten. De Spaanse aanvaller van Atletico Madrid was gisteravond in het uitduel bij Deportivo la Coruna (1-1) hard met zijn hoofd op de grond terechtgekomen, waarna hij roerloos op het veld bleef liggen.

Torres ging vijf minuten voor tijd neer na een stevig luchtduel met Deportivo-verdediger Alex Bergantinos. De ploegmaat van Rode Duivel Yannick Carrasco verloor het bewustzijn en stortte vervolgens met zijn hoofd tegen de grasmat. Zijn medespelers zagen de ernst in en reageerden snel toen Torres zijn tong leek in te slikken. Na een minutenlange medische check op het veld werd hij onder luid applaus van het publiek met de draagberrie afgevoerd naar een ambulance, die hem naar het ziekenhuis bracht.



Torres bracht de nacht door in het ziekenhuis, maar mocht vrijdagmiddag alweer huiswaarts gaan. De 32-jarige spits onderging een MRI-scan waaruit bleek dat hij geen hersenletsel opgelopen heeft. "Voor hij opnieuw mag trainen of spelen moet hij eerst 48 uur rusten", bevestigde Atletico Madrid.



Het clubicoon stelde de Atleti-fans vannacht al gerust. "Bedankt aan iedereen die zich zorgen heeft gemaakt en steunende berichtjes heeft gestuurd", twitterde Torres eenmaal opnieuw bij bewustzijn. "Het was even schrikken, maar ik hoop snel weer te kunnen spelen."