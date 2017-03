Jürgen Klopp: "Ik ben geen clown"

Egon Van Nijverseel

3/03/17 - 16u22 Bron: Skysports

Liverpool-coach Jürgen Klopp wil de mensen eraan doen herinneren dat hij, ondanks zijn animerend gedrag en zijn optimisme, toch geen clown is. Hij vertelt dat de ervaringen van dit seizoen zijn gedrag hebben veranderd.

"Kijk, ik ben geen clown ook al denken enkele mensen van wel", vertelt Klopp. "Ik lach niet altijd als een gek. Ik ben eigenlijk echt een normaal persoon. Mijn job is om de spelers het gevoel te geven dat we de volgende wedstrijd kunnen winnen en dat lukt niet door een heel weekend onze problemen weg te lachen. De eerste indruk van dit seizoen (de overwinning tegen Arsenal) was spectaculair, dat was een fantastiche wedstrijd."



"We waren heel blij dat we een sterk elftal als dat van Arsenal in hun stadion konden verslaan," gaat hij verder. "De laatste wedstrijden die we tegen hen speelden, waren telkens spectaculair. Onze thuiswedstrijd tegen hen vorig seizoen eindigde op 3-3 en misschien wordt het deze keer even spannend. We moeten onze ervaringen van de vorige wedstrijden zeker en vast gebruiken. We worden allemaal beïnvloed door gebeurtenissen. Waarom moet ik mij nu dan nog even lachend gedragen als bij de start van dit seizoen?"