Geïrriteerde Koeman zwijgt over Barcelona (en Rooney)

3/03/17 - 15u58

© photo news.

Everton-manager Ronald Koeman kreeg vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie - tot zijn eigen ongenoegen - de nodige vragen over (het trainerschap bij) FC Barcelona en Manchester United-spits Wayne Rooney. De Nederlander weigerde echter iets te lossen.

De meest voor de hand liggende vragen gingen over FC Barcelona. Daar wordt Koeman - ex-speler van de Catalanen - genoemd als één van de kandidaten om de na dit seizoen vertrekkende Luis Enrique op te volgen. De Nederlander snapt die connectie, maar wil er niet al te veel over kwijt. "Natuurlijk snap ik dat. Maar ik ga er niets over zeggen. Ieder woord over Barcelona, is er één te veel."



Ook een tweede journalist die doorvroeg over de link met Barça viste achter het net. Diezelfde verslaggever irriteerde Koeman met de opmerkelijke en hypothetische vraag of hij Wayne Rooney dit weekend zou opstellen tegen Tottenham Hotspur, als de aanvoerder bij Manchester United bij Everton zou spelen. Eerder ging het op de persconferentie namelijk over de vraag of Rooney - die opgroeide bij Everton - eventueel een optie voor The Toffees zou zijn. "Hij is speler van Manchester, dus dat is geen issue", antwoordde Koeman. "We zien wel wat er gebeurt, maar ook hier ga ik niks meer over zeggen."