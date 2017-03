Chelsea dubt over toekomst Batshuayi

Door: Kristof Terreur

Chelsea heeft nog geen finale beslissing genomen over de toekomst van Michy Batshuayi. De club dubt: uitlenen of verkopen.

De Rode Duivel (23) komt amper aan spelen toe - slechts 97 minuten in de Premier League - en Antonio Conte heeft voor volgend seizoen om bijkomende aanvallers gevraagd, onder anderen Alvaro Morata (Real Madrid). 'The Blues' weten dat ze een oplossing zullen moeten zoeken voor Batshuayi, maar twijfelen: uitleenbeurt of verkoop. De directie kent zijn potentieel en is behoedzaam voor de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Onder anderen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku werden verkocht en bloeiden elders helemaal open. Chelsea betaalde vorige zomer een slordige 40 miljoen euro - zijn duurste aanwinst. Toch stelt Antonio Conte hem nauwelijks op. Zijn trainer vindt hem fysiek en tactisch niet klaar voor een basisplaats. Daarom dat hij de voorbije maanden, bij afwezigheid van Diego Costa, zelfs Eden Hazard als valse 9 prefereerde boven 'Batsman'.

"Michy werkt hard"

"Batshuayi heeft een toekomst bij Chelsea, maar ik herhaal dat het heden belangrijker is", zei Conte vanmiddag op zijn persconferentie. "Leven in het heden, presteren in het heden. Op het einde van het seizoen zullen we elke speler individueel evalueren. Michy werkt hard. En dat moet hij blijven doen. Als hij me toont dat hij verdient om in de basis te staan, dan doe ik dat ook. Indien niet blijft alles zoals het nu is." Batshuayi beseft dat er iets moet veranderen, maar legt zich voorlopig niet bij de situatie neer. Hij wil blijven vechten. Misschien tegen beter weten in.