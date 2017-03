Terwijl spelers op het veld vreesden voor het ergste bij Torres, pakte harde kern 'Depor' uit met walgelijke gezangen

Door: redactie

3/03/17 - 11u59 Bron: AS.com

Spelers proberen de heetgebakerde aanhang van Depor tot bedaren te brengen. © Kos.

video

© epa. © photo news.

Het was een gruwelijk beeld gisteren in Deportivo-Atlético: Fernando Torres die neerzeeg na een botsing en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Terwijl enkele spelers zichtbaar aangedaan waren van wat ze te zien hadden gekregen, kenden de Ultra's van Deportivo geen problemen met het leed van de Spaanse aanvaller. Zij doorbraken de doodse stilte die er in het Riazor hing al gauw met gezangen à la "Jimmy vive" (Jimmy leeft), "Si se muere, qué le vamos a hacer" (Als hij sterft, wat gaan we dan met hem doen?) en "Jimmy, hermano, nosotros, no olvidamos" (Jimmy, broer, we vergeten je niet).



Andere fans reageren wél top

Even wat duiding: de Jimmy waarover de blauw-witte Ultra's het hadden is een fan die in november 2014 omkwam toen hij samen met zijn harde supporterskern betrokken raakte in een gevecht met de harde kern van Atlético. Er was ook afgesproken om de betreurde fan te huldigen, maar het moment van de gezangen was natuurlijk hoogst ongepast. Enkele spelers maanden de harde kern aan om hun gezangen te staken en ze werden daarbij geholpen door de rest van de thuisfans, die de liederen prompt overstemden met fluitjes en boegeroep. Uiteindelijk kreeg Torres een staande ovatie toen hij door de hulpdiensten werd geëscorteerd.