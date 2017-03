Oud-topvoetballer Raymond Kopa sterft op 85-jarige leeftijd

Egon Van Nijverseel

De voormalige Franse middenvelder Raymond Kopa is vandaag op 85-jarige leeftijd gestorven, dat meldt Le Courrier de l'Escaut. Kopa won in 1958 de Gouden Bal en veroverde met Real Madrid drie keer de Europacup I (1957, 1958 en 1959).

Kopa, geboren als Kopaszewski, was een zoon van Poolse immigranten. Hij startte zijn voetbalcarrière bij Angers (1949-1951), maar werd pas echt succesvol bij Stade Reims (1951-1956). Onder leiding van succescoach Albert Batteux pakten Reims en Kopa de Franse titels van 1953 en 1955. In 1956 verloor Reims de finale van de allereerste Europacup I met 4-3 van Real Madrid.



De Madrilenen plukten Kopa vervolgens weg uit Noord-Frankrijk. In Madrid (1956-1959) won Kopa, aan de zijde van andere wereldtoppers als Afredo Di Stefano en Ferenc Puskas, als eerste Fransman de Europacup I (1957, 1958 en 1959) en de Gouden Bal (1958). Na drie seizoenen keerde Kopa terug naar Reims (1959-1967) om zijn carrière daar op 36-jarige leeftijd te beëindigen.