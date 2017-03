Meunier krijgt voorstel uit onverwachte hoek (waarna ook Rode Duivel zich niet onbetuigd laat)

Door: redactie

Meunier maakte onder meer indruk tegen Barcelona. Hier vecht hij een duel uit met Jordi Alba. © ap.

Paris Saint-Germain schakelde gisteravond tweedeklasser Niort uit in de achtste finales van de Franse beker. Thomas Meunier stond opnieuw in de basis bij de hoofdstedelingen en de rechtsachter speelde opnieuw een puike wedstrijd. Na de partij kreeg de Rode Duivel zelfs een aanbieding...van de tegenstander.

"Ik heb genoten van de wedstrijd", reageerde Meunier na afloop van de match. "Het voelde echt als een terugkeer naar de basis, naar waar het voor mij allemaal begonnen is."



En die reactie kwam ook tegenstander Chamois Niortais ter ore. De tweedeklasser reageerde met een kwinkslag op Twitter. "Wanneer loopt het contract van Meunier in Parijs af? We kunnen hem heel veel wedstrijden als deze aanbieden."



Meunier was duidelijk gecharmeerd door het opvallende aanbod, maar de Rode Duivel bedankte toch vriendelijk. "Laat me nog een beetje profiteren van Parijs", antwoordde hij. En als we de tweet van PSG mogen geloven, dan veroverde de ex-speler van Club Brugge met die uitspraak nog wat hartjes...