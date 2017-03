Casteels krijgt zaterdag nog eens zijn kans bij Wolfsburg

Door: redactie

2/03/17 - 14u50 Bron: Belga

Koen Casteels. © belga.

Kersvers Wolfsburg-coach Andries Jonker dropt zaterdag doelman Koen Casteels in zijn basiself voor de competitiewedstrijd op bezoek bij Mainz. Aanvoerder en nummer 1 Diego Benaglio sukkelt met last aan de heup. Dat heeft de Nederlandse trainer vandaag op een persconferentie bekendgemaakt.

De 24-jarige Casteels verloor eind oktober zijn basisstek bij de Wolven. Enkel op 7 februari stond hij nog eens tussen de palen in de achtste finales van de DFB-Pokal (1-0 nederlaag tegen Bayern München).



Jonker werd maandag aangesteld als nieuwe coach van Wolfsburg. De Nederlander is de opvolger van de Fransman Valérien Ismaël, die zondag op de keien werd gezet.



Wolfsburg is na 22 speeldagen veertiende in de stand, amper twee punten boven de eerste degradatieplaats.