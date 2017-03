Mignolet: "We mogen geen excuses zoeken"

Egon Van Nijverseel

Liverpool-doelman Simon Mignolet vindt dat er geen excuses zijn voor de rampzalige start van zijn team in het nieuwe jaar. 'The Reds' konden in 2017 nog maar twee van hun twaalf wedstrijden winnen.

Liverpool zakte van de tweede plaats naar de vijfde en staat nu veertien punten achter op leider Chelsea. "Er zijn een paar dingen die we kunnen zeggen: we hebben enkele blessures gehad, we hebben veel wedstrijden gespeeld, Sadio Mane ging naar de Africa Cup,... . Maar uiteindelijk zijn dat allemaal excuses en we mogen geen excuses zoeken," vertelt Mignolet aan Liverpoolfc.com.



"We weten dat januari niet onze beste maand was, maar we moeten niet achteruit kijken," gaat hij verder. "We krijgen opnieuw een kans tegen Arsenal en daarom moeten we naar de toekomst kijken. We moeten onze oude vorm terugvinden en de volgende wedstrijd telt. Alle kritiek die we krijgen, moeten we gebruiken als motivatie om onszelf nog meer te pushen naar betere prestaties."