Sterren van Arsenal staan voor even in de schoenen van een scheidsrechter

Een scheidsrechter staat vandaag de dag meer een meer onder druk en dan kan hij al eens een foute beslissing nemen. Enkele spelers van Arsenal ondervonden aan den lijve hoe het voelt om een voetbalwedstrijd te leiden.

Olivier Giroud, Nacho Monreal en Petr Cech trokken naar het trainingscomplex van Arsenal om zelf een oefenwedstrijd te leiden. Op die manier willen ze ontdekken hoe moeilijk het is om een wedstrijd te fluiten. Het duurde dan ook niet lang vooraleer ze beseften hoe moeilijk het is om een beslissing te maken op enkele seconden tijd. Het trio bevestigde dat ze beduidend meer respect hebben voor scheidsrechters, nu ze ook eens in hun schoenen gestaan hebben.



"Het was echt moeilijk omdat ik niet verwachtte wat voor verantwoordelijkheid scheidsrechters eigenlijk hebben," vertelt Monreal. "Ze moeten onmiddelijk een beslissing nemen en die heeft altijd gevolgen."



"Weet je, het is altijd goed voor spelers om eens aan de andere kant te staan en te ervaren hoe moeilijk het is", voegt Cech toe. "Het is heel moeilijk om scheidsrechter te zijn, ze staan onder enorme druk."