Podolski ruilt Galatasaray eind dit seizoen voor Japan

Door: redactie

2/03/17 - 11u43 Bron: Belga

© kos.

Galatasaray-aanvaller Lukas Podolski gaat na dit seizoen aan de slag in Japan, waar de 31-jarige Duitser zal aantreden voor Vissel Kobe. Dat heeft Podolski vandaag bevestigd op zijn Instagram-pagina. Volgens de Turkse club bedraagt het transferbedrag 2,6 miljoen euro.

"Dit is geen beslissing tegen Galatasaray, ik zie dit als een nieuwe uitdaging", aldus Podolski. "Ik zal dit op een later moment nader verklaren."



Podolski, die 129 caps voor Duitsland verzamelde, trad eerder aan voor FC Keulen (2003-2006, 2009-2012), Bayern München (2006-2009), Arsenal (2012-2015) en Inter Milaan (2015). In augustus 2016 hield hij het voor bekeken als Duits international. Podolski neemt op 22 maart in Dortmund afscheid van de Mannschaft in een vriendschappelijke interland tegen Engeland.