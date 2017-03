26 matchen op 27 gewonnen en 27 punten los. Mede dankzij verrezen Rode Duivel mag dit team in feite nu al titelfeestje bouwen

Door: Glenn Bogaert

2/03/17 - 11u35

Zo spannend de titelstrijd bij ons lijkt te gaan worden, zo saai en monotoon is het in Schotland. De suprematie van Celtic kent ook dit seizoen geen grenzen. Na 27 speeldagen bedraagt de kloof tussen 'The Bhoys' en eerste achtervolger Aberdeen al 27 (!) punten. De champagne staat dus al koud en mag zelfs al ontkurkt worden. En er lijkt op de koop toe een Europees record in de maak voor de ploeg van Dedryck Boyata.

Laat ons wel wezen: eigenlijk is de titel al binnen voor de ploeg van de bij Liverpool afgeserveerde Brendan Rodgers. De 44-jarige Noord-Ier zit intussen trouwens stevig in het zadel ondanks die rampzalige campagne in de Champions League met als intriest dieptepunt die 7-0 pandoering tegen een wervelend Barcelona. Een laatste plaats in de poule met amper 3 puntjes was het gevolg. Maar zie, daardoor kon Celtic zich voluit focussen op het kampioenschap. Begin maart staat er een indrukwekkende reeks op de tabellen van 26 overwinningen en amper één draw op 27 matchen. 73 goals gemaakt en amper 16 moeten incasseren, het levert een magnifiek doelsaldo op van +57.



PSG overtreffen?

Om de overmacht nog wat meer te staven: eeuwige (stads)rivaal en het sinds dit seizoen opnieuw in de hoogste klasse actieve Rangers FC staat derde met amper 46 punten. Een kloof van maar liefst 33 punten, we kunnen het onze in de Belgische Jupiler Pro League amper voorstellen. Celtic ligt dan ook op koers om PSG in Frankrijk te overtreffen, de club van Thomas Meunier werd vorig seizoen kampioen in de Ligue 1 met 31 punten voorsprong op nummer twee Olympique Lyon. Een Europees record, dat van meest indrukwekkende landstitel ooit, lijkt dan ook in de maak. En wat het extra mooi maakt: er is een Belgisch aandeel met Dedryck Boyata die na een moeilijke periode (met blessureleed) opnieuw een basisplaats te pakken heeft. Bovendien zit er met Logan Bailly nog een tweede landgenoot op de bank of in de tribune. Wedden dat zij straks in Glasgow de 48ste landstitel uit de clubgeschiedenis mogen vieren?