Liever middenvelder in doel dan nieuwe keeper aan te werven

Egon Van Nijverseel

2/03/17 - 11u22 Bron: BBC

De Schotse voetbalclub Raith Rovers kwam in de problemen toen ze geen fitte doelmannen meer over hadden. In plaats van een nieuwe aan te werven kozen ze er dan maar voor om middenvelder Ryan Stevenson tussen de palen te zetten.

Rovers-trainer John Hughes zei dat de Scottish Professional Football League (SPFL) beschaamd moet zijn over de beslissing om de match niet uit te stellen. Hij vroeg uitstel aan omdat hij geen doelman meer kon opstellen.

"Raith Rovers had een aantal mogelijkheden nadat hun laatste fitte doelman geblesseerd raakte," vertelt de SPFL. "Ze hadden eender welke U-21 of contractloze doelman kunnen aanwerven. We legden hen alle opties uit, maar ze lieten deze naast zich liggen. In plaats daarvan vroegen ze op de dag van de wedstrijd uitstel aan."

Raith Rovers-coach John Hughes

"Ik hoop dat ze zich schamen" "Ze maken er gewoon een grap van niet?", reageerde Hughes. "Ze moeten eens goed naar zichzelf kijken en ik hoop dat ze zich schamen. De mannen die over deze zaken beslissen hebben nooit voetbal gespeeld en dat is het probleem. Ze weten niet wat voor impact hun beslissingen hebben. Een doelman van de U-21 had het niet beter gedaan dan Stevenson, hij heeft goed zijn plan getrokken."



De trainer van de tegenpartij denkt niet dat een andere keeper het verschil had kunnen maken. "Het heeft de wedstrijd niet beïnvloed", aldus Ayr-trainer Ian McCall. "De doelman had geen enkele kans om de kopbal uit zijn goal te houden."