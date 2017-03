En of hij geliefd is in Amerika: Jelle Van Damme mag zich kapitein van LA Galaxy noemen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

2/03/17 - 09u24 Bron: Belga

© photo news.

Jelle Van Damme wordt de nieuwe kapitein van Los Angeles Galaxy. Dat heeft de club uit de Amerikaanse Major League Soccer bevestigd op zijn website. De voormalige Rode Duivel neemt de kapiteinsband over van Robbie Keane, de Ierse aanvaller nam onlangs afscheid van LA Galaxy.

"Dit betekent veel voor mij, het is een eer en ik ben trots om kapitein van deze ploeg te zijn", aldus Van Damme in een filmpje op de LA Galaxy-website. "Ik ben een vechter en wil wedstrijden winnen. Dit is mijn club. Mijn grootste droom is om als kapitein de titel te pakken."



Sterkhouder

De intussen 33-jarige Van Damme maakte in januari vorig jaar de overstap van Standard Luik naar de Amerikaanse topclub, waar hij ploegmaat was van de onlangs gestopte Steven Gerrard. Van Damme groeide er in zijn eerste jaar uit tot sterkhouder achterin en kreeg daarvoor nominaties voor de prijzen Nieuwkomer van het Jaar en Verdediger van het Jaar. Hij greep er echter telkens naast, maar in het Elftal van het Jaar was er wel een plekje voor de ex-kapitein van de Rouches weggelegd. Onlangs tekende hij nog een contractverlenging.



Winterstop

Met de club uit Los Angeles stootte Van Damme vorig seizoen door tot de kwartfinales van de play-offs. Momenteel is het nog enkele dagen winterstop in de MLS, het nieuwe seizoen start op 3 maart. Een dag later begint LA Galaxy aan het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Dallas.