Nederlander Ibrahim Afellay verlengt contract bij Stoke City na zware blessure

2/03/17 - 09u15 Bron: Belga

Ibrahim Afellay blijft voorlopig bij Stoke City voetballen. De 30-jarige Nederlandse middenvelder heeft een contract ondertekend dat hem tot de zomer van 2019 aan de Engelse club bindt.

"Ik ben erg blij. Vanaf de eerste dag dat ik hier ben, voel ik mij thuis. De blessure heb ik achter mij gelaten. Ik heb denk ik laten zien dat ik weer helemaal terug ben", aldus Afellay, die in april een zware knieblessure opliep en acht maanden aan de kant stond. Eind december maakte de Oranje-international zijn rentree.



PSV en Barcelona

Afellay kwam halverwege 2015 transfervrij over van FC Barcelona, dat hem in december 2010 bij PSV weghaalde. Bij de Spaanse kampioen wist de Utrechter niet door te breken. Afellay werd tussentijds verhuurd aan Schalke 04 en Olympiakos Piraeus. Toen zijn contract bij Barcelona afliep en niet werd verlengd, deed PSV een poging hem terug te halen. Afellay koos echter voor een vertrek naar Stoke City. Bij de Engelse club kwam de 53-voudig international tot dusverre tot 46 wedstrijden. Stoke City staat na 26 wedstrijden op de tiende plaats in de Premier League.



Afellay maakte deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de Europese kampioenschappen in 2008 en 2012 en het wereldkampioenschap van 2010. In 2011 won Afellay met FC Barcelona de Champions League.