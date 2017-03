Bale ziet na domme rode kaart Real Madrid punten verliezen, maar Koninklijke maakt wel 1-3 goed

© reuters.

video Real Madrid is leider af in La Liga. Zondag ontsnapten de Madrilenen in extremis aan puntenverlies in en tegen Villarreal, maar vanavond stonden de voetbalgoden niet volledig aan de kant van Real Madrid. De Koninklijke speelde thuis 3-3 gelijk tegen laagvlieger Las Palmas. Real Madrid opende via Isco de score, maar Las Palmas ging erop en, na de domme rode kaart voor Bale, erover. In een knotsgekke slotfase scoorde de voorts onzichtbare Ronaldo tweemaal en zo bezorgde de Portugees zijn ploeg alsnog een punt. Door de nederlaag is Barcelona, dat eerder vandaag met 6-1 won, de nieuwe leider. Real Madrid heeft wel nog één match minder op de teller.