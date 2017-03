Finale mijlenver weg voor Nainggolan & AS Roma na 2-0-verlies tegen Lazio

Door: redactie

Milinkovic-Savic maakte de enige goal en wordt daarbij achterna gezeten door Jordan Lukaku en Lucas Biglia. © epa.

Coppa Italia Radja Nainggolan en AS Roma hebben nog een pak werk voor de boeg, willen ze op 2 juni de finale spelen van de Coppa Italia in het eigen Olympisch Stadion. Vandaag ging de heenwedstrijd van de halve finale van het Italiaans bekertoernooi immers met 2-0 verloren tegen de aartsrivalen van Lazio.

Nainggolan, die andermaal als aanvoerder aan de partij begon, trachtte het vuur wel in zijn ploeg te krijgen, maar de rode kant van Rome moest het toch vooral ondergaan tegen de ploeg waar met Jordan Lukaku, Lucas Biglia en Sergej Milinkovic-Savic toch heel wat oude bekenden in de basis stonden. Het was dan ook die laatste die zijn sterke partij luister bijzette: Felipe Anderson reduceerde Fazio tot zoutpilaar en legde af, de Serviër die we nog kennen van bij Racing Genk schoot raak. Zowat tien minuten voor tijd bood de ingevallen Keita Immobile op gelijkaardige manier de 2-0 aan. Thomas Vermaelen kwam trouwens andermaal niet van de bank bij de 'Giallorossi'.



Op 4 april volgt de terugwedstrijd en de uiteindelijke winnaar van de dubbele confrontatie komt in de finale uit tegen Juventus of Napoli.