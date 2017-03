Barça heeft geen kind aan Sporting Gijón en is nieuwe leider

© getty.

video Barcelona heeft op de 25ste speeldag van La Liga zonder al te veel moeite gewonnen van laagvlieger Sporting Gijón. Barça vernederde de degradatiekandidaat met 6-1. Messi, Rodríguez (owngoal), Suarez, Alcácer, Neymar en Rakitic waren de doelpuntenmakers van dienst. Aan de overzijde zorgde Castro halfweg de eerste helft heel even voor paniek, maar de Catalanen trokken de scheve situatie snel recht.

Barcelona wou druk blijven zetten op Real Madrid en dus was de missie duidelijk: Sporting Gijón, pas 18de in het klassement, moest voor de bijl. De opdracht leek al snel een succes. Op aangeven van Mascherano kopte Messi de bal in een boogje over doelman Cuellar. Nauwelijks twee minuten later duwde Rodríguez de 2-0 in zijn eigen doel. De bezoekers leken een vogel voor de kat, maar een snelle tegentreffer van Castro zorgde terug voor leven in de brouwerij. Sporting Gijón voetbalde aardig mee en koos zijn momenten goed uit. Toch was het Barcelona dat op 3-1 kwam via Suarez. Die poeierde een slecht weggewerkte kopbal tegen de touwen.



6-1 zonder door te duwen

Na de pauze diepte Barça de score verder uit. De Catalanen hadden zelfs geen zesde versnelling nodig om degradatiekandidaat Sporting Gijón volledig uit te tellen. Invaller Alcácer verzilverde een assist van Messi (zijn 62ste beslissende pass sinds het seizoen 2012-2013) en Neymar krulde een vrije trap heerlijk in de korte hoek: 5-1. Daarna verwaterde de match. Barcelona drukte niet meer door; tegenstander Sporting Gijón kon niet beter. In de slotfase duwde de thuisploeg het mes nog wat dieper in de wonde toen Rakitic doelman Cuellar voor de zesde keer vloerde. Dankzij de zege klimt Barcelona over Real Madrid naar de leidersplaats.