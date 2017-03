Man. City en De Bruyne leggen er vijf in het mandje en zijn kwartfinalist in FA Cup

Manu Henry

Manchester City heeft zich vanavond zonder al te veel krachten te verspillen geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. De 'Citizens' bogen een vroege 0-1 achterstand helemaal om tegen Huddersfield Town - de nummer drie uit de Engelse tweede klasse (5-1). Rode Duivel Kevin De Bruyne mocht 75 minuten opdraven van coach Guardiola.

Dat Huddersfield na het scoreloos gelijkspel van twee weken terug zijn vel ook vandaag duur zou verkopen in het Etihad Stadium, werd snel duidelijk. Al in minuut 7 stond de verrassende 0-1 stand op het bord. Harry Bunn werd maar wat makkelijk alleen voor doel afgezonderd en plaatste de openingstreffer droog onder Claudio Bravo tegen de netten: 0-1, de 'Citizens' meteen wakker geschud.



Acht dolle minuten

Dirigent De Bruyne probeerde zijn team op sleeptouw te nemen en had iets voor halfweg het eerste bedrijf zelf de 1-1 aan de voet. De onzelfzuchtigheid van onze landgenoot kwam hem echter te duur staan, want zijn aflegger werd nog onderschept. City verhoogde het tempo en sloeg de promotiekandidaat uit de Championship in acht minuten helemaal knock-out. Eerst was er Sané, die op het halfuur voor de gelijkmaker tekende. Vijf minuten later was het de beurt aan Agüero. De Argentijnse doelpuntenmachine verzilverde propertjes een terecht gefloten elfmeter. Huddersfield was het noorden helemaal kwijt en nog eens drie tellen later tekende Zabaleta voor een geruststellende 3-1 bonus bij de pauze.



Nooit meer in de problemen

Veel minder doelgevaar en drang naar voren in de tweede periode. De troepen van Guardiola kwamen op geen moment in de problemen en hielden de voet wat van het gaspedaal. Met een pareltje van Agüero en een doelpunt in blessuretijd van invaller Iheanacho werd de score nog tot 5-1 aangedikt. Zo hebben de 'Citizens', na het scoreloos gelijkspel van twee weken terug, in de replay wél afstand kunnen nemen van de tweedeklasser.